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Вооруженные силы Азербайджана контролируют оперативную обстановку вдоль границы

Вооруженные силы Азербайджана контролируют оперативную обстановку вдоль границы Вооруженные силы Азербайджанской Республики контролируют оперативную обстановку вдоль границы.
Армия
13 сентября 2022 г. 15:37
Вооруженные силы Азербайджана контролируют оперативную обстановку вдоль границы
Ильхам Алиев

Вооруженные силы Азербайджанской Республики контролируют оперативную обстановку вдоль границы.

Как сообщает Report, об этом 13 сентября было заявлено на оперативном совещании под председательством президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева с участием руководящего состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики в связи с совершенными Арменией провокациями на армяно-азербайджанской границе.

Было отмечено, что ответственность за возникшую напряженность полностью ложится на политическое руководство Армении. Вооруженные силы Азербайджана контролируют оперативную обстановку вдоль границы.

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Версия на английском языке Armed Forces of Azerbaijan monitor operational situation along border
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sərhəd boyunca operativ vəziyyətə nəzarət edir

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