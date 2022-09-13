Вооруженные силы Азербайджана контролируют оперативную обстановку вдоль границы

Вооруженные силы Азербайджанской Республики контролируют оперативную обстановку вдоль границы.

Вооруженные силы Азербайджанской Республики контролируют оперативную обстановку вдоль границы.

Как сообщает Report, об этом 13 сентября было заявлено на оперативном совещании под председательством президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева с участием руководящего состава Вооруженных сил Азербайджанской Республики в связи с совершенными Арменией провокациями на армяно-азербайджанской границе.

Было отмечено, что ответственность за возникшую напряженность полностью ложится на политическое руководство Армении. Вооруженные силы Азербайджана контролируют оперативную обстановку вдоль границы.