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    Военные атташе зарубежных стран, аккредитованные в Азербайджане, посетили базу Военно-воздушных сил

    Сначала для военных атташе, представляющих 17 стран, был представлен общий брифинг о воинской части ВВC, истории ее создания

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Согласно годовому плану, утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым, 17-го октября военные атташе, аккредитованные в нашей стране, посетили базу Военно-воздушных сил (ВВС).

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Как сообщили в министерстве, сначала для военных атташе, представляющих 17 стран, был представлен общий брифинг о воинской части ВВC, истории ее создания. На авиабазе гости ознакомились с созданными для личного состава условиями, побывали в солдатских столовых, казармах и учебных помещениях. Ознакомившись с авиационными средствами, имеющимися на вооружении, гости посетили занятия по боевой подготовке личного состава.

    Военные атташе пообедали в офицерской столовой и выразили удовлетворение созданными служебными и бытовыми условиями в воинской части, боевой подготовкой и уровнем обучения.

    Гости выразили признательность руководству министерства обороны за организацию поездки на высоком уровне.

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