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Военная прокуратура: Число жертв среди личного состава Вооруженных сил значительно сократилось

Военная прокуратура: Число жертв среди личного состава Вооруженных сил значительно сократилось В первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных преступлений в связи с доведением до самоубийства сократилось на 30%, нарушением правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенн
Армия
21 июля 2022 г. 17:08
Военная прокуратура: Число жертв среди личного состава Вооруженных сил значительно сократилось
Report

В первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных преступлений в связи с доведением до самоубийства сократилось на 30%, нарушением правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, - на 88,9%, нарушением правил эксплуатации машин - на 14,3%.

Как передает Report, об этом сообщил военный прокурор Ханлар Велиев на коллегиальном заседании в Военной прокуратуре, посвященном первому полугодию 2022 года.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потерь среди личного состава в целом значительно сократилось.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi Prokurorluq: "Silahlı Qüvvələrin şəxsi heyətində itkilərin sayı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb"

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