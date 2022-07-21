Военная прокуратура: Число жертв среди личного состава Вооруженных сил значительно сократилось

В первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных преступлений в связи с доведением до самоубийства сократилось на 30%, нарушением правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенн

В первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных преступлений в связи с доведением до самоубийства сократилось на 30%, нарушением правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, - на 88,9%, нарушением правил эксплуатации машин - на 14,3%.

Как передает Report, об этом сообщил военный прокурор Ханлар Велиев на коллегиальном заседании в Военной прокуратуре, посвященном первому полугодию 2022 года.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество потерь среди личного состава в целом значительно сократилось.