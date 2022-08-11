В воинских частях ГПС новобранцы принесли присягу

В воинских частях Пограничных войск и Сил быстрого реагирования (спецназ) Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) состоялась церемония принятия военной присяги новобранцами.

В воинских частях Пограничных войск и Сил быстрого реагирования (спецназ) Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) состоялась церемония принятия военной присяги новобранцами.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

После приведения к присяге молодых солдат личному составу были переданы поздравления начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева.

На мероприятии была выражена уверенность в том, что молодые воины, принявшие присягу на верность Родине и государству, и взявшие на себя ответственность с честью защищать наши священные рубежи, всегда останутся верными воинской присяге, прозвучали пожелания успехов.

Церемония приведения к присяге завершилась торжественным маршем молодых солдат перед трибуной.