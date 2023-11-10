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В Военном институте состоялась церемония ко Дню памяти Мустафы Кемаля Ататюрка

В Военном институте состоялась церемония ко Дню памяти Мустафы Кемаля Ататюрка В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялась церемония почтения памяти, посвященная 85-летию со дня смерти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Армия
10 ноября 2023 г. 17:21
В Военном институте состоялась церемония ко Дню памяти Мустафы Кемаля Ататюрка

В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялась церемония почтения памяти, посвященная 85-летию со дня смерти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.

На церемонии минутой молчания была почтена память великих лидеров - Гейдара Алиева и Мустафы Кемаля Ататюрка, а также шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности двух братских стран. В сопровождении военного оркестра были исполнены Государственные гимны Азербайджана и Турции.

Выступившие на церемонии рассказали о славном жизненном пути Мустафы Кемаля Ататюрка и отметили, что в результате реформ, проведенных великим деятелем, братская страна успешно преодолела исторические перипетии, став динамично развивающимся, могучим государством.

Было подчеркнуто, что идеи Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль" и общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" являются основными принципами азербайджано-турецких отношений и служат укреплению братских уз двух государств.

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Версия на английском языке ФотоCommemoration ceremony dedicated to 85th anniversary of death of Mustafa Kemal Ataturk held
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev adına Hərbi İnstitutda Atatürkün xatirəsi anılıb

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