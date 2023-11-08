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В азербайджанской армии состоялись мероприятия по случаю Дня Победы

В азербайджанской армии состоялись мероприятия по случаю Дня Победы Согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, по случаю третьей годовщины 8 ноября - Дня Победы в видах войск азербайджанской армии, Отдельной общевойсковой армии, воинских объединениях и соединениях, а также в уче
Армия
8 ноября 2023 г. 17:20
В азербайджанской армии состоялись мероприятия по случаю Дня Победы

Согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, по случаю третьей годовщины 8 ноября - Дня Победы в видах войск азербайджанской армии, Отдельной общевойсковой армии, воинских объединениях и соединениях, а также в учебных заведениях специального назначения состоялся цикл мероприятий, направленных на повышение морально-психологической готовности и боевого духа личного состава.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В соответствии с планом, военнослужащие посетили Аллеи шехидов, возложили цветы на могилы шехидов, отдавших жизни за суверенитет, территориальную целостность Азербайджана и свободу азербайджанских земель, и почтили их светлую память. В сопровождении военного оркестра был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

В рамках мероприятий были организованы занятия по общественно-политической подготовке, "круглые столы", конференции, продемонстрированы документальные фильмы и видеоклипы, посвященные Отечественной войне, проведены викторины, культурно-массовые, патриотические и спортивные мероприятия.

В ходе мероприятий было рассказано о значимости исторической победы, одержанной азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне под руководством Верховного главнокомандующего, роли народа в завоевании победы, о героизме отважных сынов Азербайджана в боях. Отмечено, что память о шехидах всегда будет жить в сердцах народа.

В память о шехидах в различных регионах военнослужащими были посажены деревья, проведены работы по благоустройству территорий.

В заключение военнослужащие, отличившиеся на службе и дисциплиной, были награждены почетными грамотами и ценными подарками, в исполнении школьников были представлены литературно-художественные композиции, состоялись выступления военных оркестров и концертные программы с участием коллективов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, деятелей культуры и искусства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəfər Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib

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