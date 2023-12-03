В Военном институте имени Гейдара Алиева почтили память Героев Отечественной войны Эльчина Мансурова, Адиля Ибрагимли, а также Рашада Гулиева, ставших шехидами во имя территориальной целостности Азербайджана.
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Выступившие рассказали об исторической победе, одержанной азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, о примерах героизма и мужества, проявленных нашими доблестными сыновьями в завоевании этой яркой победы.
Участникам мероприятия была представлена информация о славном жизненном пути наших шехидов.
Кроме того, в ряде воинских частей Гедабейского и Товузского районов были проведены встречи с семьями шехидов. Они выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за оказываемое внимание и заботу.