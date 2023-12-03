В Военном институте имени Гейдара Алиева почтили память Героев Отечественной войны

В Военном институте имени Гейдара Алиева почтили память Героев Отечественной войны Эльчина Мансурова, Адиля Ибрагимли, а также Рашада Гулиева, ставших шехидами во имя территориальной целостности Азербайджана.

В Военном институте имени Гейдара Алиева почтили память Героев Отечественной войны Эльчина Мансурова, Адиля Ибрагимли, а также Рашада Гулиева, ставших шехидами во имя территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, в мероприятии приняли участие представители ведомства и общественности, офицеры, преподаватели и курсанты института, школьники, члены семей, родственники и боевые товарищи шехидов.

Выступившие рассказали об исторической победе, одержанной азербайджанской армией под руководством победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, о примерах героизма и мужества, проявленных нашими доблестными сыновьями в завоевании этой яркой победы.

Участникам мероприятия была представлена ​​информация о славном жизненном пути наших шехидов.

Кроме того, в ряде воинских частей Гедабейского и Товузского районов были проведены встречи с семьями шехидов. Они выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за оказываемое внимание и заботу.