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    ​В Тбилиси пройдет трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции

    Для участия на встрече Закир Гасанов отбыл в Тбилиси

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отбыл в Грузию для участия на предстоящей 2 апреля трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    По информации, сначала запланирована трехсторонняя встреча министров обороны, а затем - встреча в двустороннем формате.

    На очередной встрече в трехстороннем формате затронут совместное сотрудничество в области обороны, также коснутся вопросов регионального сотрудничества, деятельности, направленной на обеспечение мира, стабильности и экономического развития, а также коснутся представляющих взаимный интерес вопросов.

    После переговоров пройдет брифинг для представителей СМИ, на котором проинформируют об итогах трехсторонней встречи.  

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