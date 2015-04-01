​В Тбилиси пройдет трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов отбыл в Грузию для участия на предстоящей 2 апреля трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По информации, сначала запланирована трехсторонняя встреча министров обороны, а затем - встреча в двустороннем формате.

На очередной встрече в трехстороннем формате затронут совместное сотрудничество в области обороны, также коснутся вопросов регионального сотрудничества, деятельности, направленной на обеспечение мира, стабильности и экономического развития, а также коснутся представляющих взаимный интерес вопросов.

После переговоров пройдет брифинг для представителей СМИ, на котором проинформируют об итогах трехсторонней встречи.