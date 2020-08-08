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В США ввели в строй новый корабль ВМС

В США ввели в строй новый корабль ВМС Новый американский корабль прибрежной зоны USS St. Louis (LCS19) введен в строй.
Армия
8 августа 2020 г. 22:47
В США ввели в строй новый корабль ВМС

Новый американский корабль прибрежной зоны USS St. Louis (LCS19) введен в строй.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу пресс-служба Пентагона.

Торжественная церемония состоялась на базе ВМС США Мэйпорт во Флориде. Мероприятие проходило в частном порядке в связи с пандемией. "LCS19 и его команда будут защищать США и наши интересы как поблизости, так и за рубежом. Будь то операции по борьбе с наркоторговлей в Карибском регионе или работа по улучшению операционной совместимости с нашими партнерами и союзниками на море, USS St. Louis обеспечит маневренность, стабильность и поражающую способность в сегодняшнюю эпоху конкуренции великих держав", - заявил министр ВМС США Кеннет Брейтвейт, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как отмечает пресс-служба Пентагона, LCS19 является кораблем типа Freedom. "В число основных задач корабля прибрежной зоны входит противостояние угрозам со стороны дизельных подводных лодок, мин, а также угрозам на поверхности", - отмечается в сообщении.

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