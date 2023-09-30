В результате снайперского обстрела с территории Армении стал шехидом военнослужащий азербайджанской армии

В результате снайперского обстрела, произведенного с территории Армении, стал шехидом военнослужащий азербайджанской армии.

В результате снайперского обстрела, произведенного с территории Армении, стал шехидом военнослужащий азербайджанской армии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, днем 30 сентября с позиций Вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечярского района был открыт огонь из снайперского оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кяльбаджарского района.

В результате обстрела погиб наш военнослужащий Оруджев Вюсал Хейбалы оглу.

"Наши подразделения принимают ответные меры. Руководство Министерства Обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида", - говорится в сообщении оборонного ведомства.