О нас

В результате снайперского обстрела с территории Армении стал шехидом военнослужащий азербайджанской армии

В результате снайперского обстрела с территории Армении стал шехидом военнослужащий азербайджанской армии В результате снайперского обстрела, произведенного с территории Армении, стал шехидом военнослужащий азербайджанской армии.
Армия
30 сентября 2023 г. 18:08
В результате снайперского обстрела с территории Армении стал шехидом военнослужащий азербайджанской армии

В результате снайперского обстрела, произведенного с территории Армении, стал шехидом военнослужащий азербайджанской армии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, днем 30 сентября с позиций Вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечярского района был открыт огонь из снайперского оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кяльбаджарского района.

В результате обстрела погиб наш военнослужащий Оруджев Вюсал Хейбалы оглу.

"Наши подразделения принимают ответные меры. Руководство Министерства Обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan ərazisindən açılan snayper atəşi nəticəsində hərbi qulluqçumuz şəhid olub

Самое важное

Генпрокуратура: Давит Бабаян и Лева Мнацаканян привлечены к ответственности
Генпрокуратура: Давит Бабаян и Лева Мнацаканян привлечены к ответственности
30 сентября 2023 г. 16:06
Будут определены границы города Сумгайыта, Бинагадинского и Абшеронского районов
Будут определены границы города Сумгайыта, Бинагадинского и Абшеронского районов
30 сентября 2023 г. 14:39
Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия II Азербайджанского национального градостроительного форума
29 сентября 2023 г. 21:03
Задержан и доставлен в Баку один из лидеров сепаратистского режима
Задержан и доставлен в Баку один из лидеров сепаратистского режима
29 сентября 2023 г. 18:18
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе
СГБ: Гражданин Армении Давит Манукян арестован по подозрению в терроризме в Карабахе
29 сентября 2023 г. 16:42
Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение
Месседж от президента Азербайджана тем, кто вынашивает неприемлемые планы против Азербайджана: Не испытывайте наше терпение
29 сентября 2023 г. 16:39
Президент Азербайджана: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха
Президент Азербайджана: Мы обеспечим права армянского населения Карабаха
29 сентября 2023 г. 15:39
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
На гражданских объектах в Карабахе конфисковано большое количество оружия и боеприпасов
29 сентября 2023 г. 11:53
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
Администрация президента: Будет вестись регистрация проживающих в Карабахе армян
28 сентября 2023 г. 16:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi