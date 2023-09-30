В результате снайперского обстрела с территории Армении стал шехидом военнослужащий азербайджанской армии

В результате снайперского обстрела, произведенного с территории Армении, стал шехидом военнослужащий азербайджанской армии.
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Согласно информации, днем 30 сентября с позиций Вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечярского района был открыт огонь из снайперского оружия по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кяльбаджарского района.
В результате обстрела погиб наш военнослужащий Оруджев Вюсал Хейбалы оглу.
"Наши подразделения принимают ответные меры. Руководство Министерства Обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида", - говорится в сообщении оборонного ведомства.