В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие

23 сентября с 19:30 до 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа Басаркечярского района и Джермук с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Ар

23 сентября с 19:30 до 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа Басаркечярского района и Джермук с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Истису и Зяйлик Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В результате обстрела получили ранения военнослужащие Азербайджанской армии Амануллаев Рашад Агаджан оглу, Рагимзаде Рухид Октай оглу и Джавадов Раван Шамсаддин оглу.

Раненым военнослужащим была тут же оказана первая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Подразделениями Азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

"Заявляем, что вся ответственность за произошедший инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, целенаправленно нагнетающем обстановку", - говорится в сообщении минобороны.