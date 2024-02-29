В прошлом году к ответственности были привлечены 136 сотрудников госслужбы по мобилизации

В прошлом году к ответственности были привлечены 136 сотрудников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

В прошлом году к ответственности были привлечены 136 сотрудников Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Об этом сообщили Report в ведомстве.

В отношении должностных лиц, нарушивших требования законодательства, были проведены служебные проверки. В 2023 году были введены строгие дисциплинарные взыскания и организационно-штатные меры в отношении 78 сотрудников, а в 2024 году - 58 сотрудников. В 2023 году материалы, собранные в отношении 22 человек по 15 фактам и в 2024 году в отношении 26 человек по 6 фактам были направлены в Генеральную прокуратуру для правовой оценки их действий.

Кроме того, для дачи процессуальной оценки действиям лиц, уклоняющихся от призыва на действительную военную службу путем представления фальшивых документов о получении высшего образования за рубежом и иными способами, в соответствующие следственные органы были направлены многочисленные материалы, собранные в местных органах службы.