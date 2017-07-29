Сегодня стартуют Армейские международные игры-2017

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Армейские международные игры-2017 (АрМИ-2017) стартуют сегодня в парке Патриот и на полигоне Алабино в Подмосковье, а также в четырех других странах. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе минобороны России.

АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа одновременно в пяти странах: России, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Китае на 21 полигоне.

Всего в ходе игр состоятся 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке.

По информации минобороны России, впервые в рамках АрМИ-2017 одиннадцать конкурсов пройдут на территориях Азербайджана ("Кубок моря"), Беларуси ("Воин содружества"), Казахстана ("Снайперский рубеж", "Мастера артиллерийского огня", "Соревнования расчетов БПЛА") и Китая ("Суворовский натиск", "Авиадартс", "Десантный взвод", "Мастер оружейник", "Чистое небо", "Безопасная среда").

Морские конкурсы будут проведены в акватория Черного, Каспийского и Японского морей.