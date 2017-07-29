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    Сегодня стартуют Армейские международные игры-2017

    АрМИ-2017 пройдут одновременно в пяти странах: России, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Китае
    © Ria.ru

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Армейские международные игры-2017 (АрМИ-2017) стартуют сегодня  в парке Патриот и на полигоне Алабино в Подмосковье, а также в четырех других странах. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе минобороны России.

    АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа одновременно в пяти странах: России, Азербайджане, Беларуси, Казахстане и Китае на 21 полигоне.

    Всего в ходе игр состоятся 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. 

    По информации минобороны России, впервые в рамках АрМИ-2017 одиннадцать конкурсов пройдут на территориях Азербайджана ("Кубок моря"), Беларуси ("Воин содружества"), Казахстана ("Снайперский рубеж", "Мастера артиллерийского огня", "Соревнования расчетов БПЛА") и Китая ("Суворовский натиск", "Авиадартс", "Десантный взвод", "Мастер оружейник", "Чистое небо", "Безопасная среда"). 

    Морские конкурсы будут проведены в акватория Черного, Каспийского и Японского морей.

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