В Нахчыване продолжаются азербайджано-турецкие учения с боевой стрельбой

В Нахчыване продолжаются совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой “Нерушимое братство-2021”.
Как сообщает Report, согласно сценарию учений, подразделения выполняют практические действия.
Для достижения координации взаимодействия подразделений через системы управления с командных пунктов осуществляется бесперебойное управление войсками, соединения и части действуют в соответствии с планами боевой подготовки.
В учениях, где задействованы боевые самолеты, военные вертолеты, проводятся учебно-тренировочные полеты со сложными пилотажными маневрами.