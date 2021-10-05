В Нахчыване продолжаются азербайджано-турецкие учения с боевой стрельбой

В Нахчыване продолжаются совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой “Нерушимое братство-2021”.

В Нахчыване продолжаются совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой “Нерушимое братство-2021”.

Как сообщает Report, согласно сценарию учений, подразделения выполняют практические действия.

Для достижения координации взаимодействия подразделений через системы управления с командных пунктов осуществляется бесперебойное управление войсками, соединения и части действуют в соответствии с планами боевой подготовки.

В учениях, где задействованы боевые самолеты, военные вертолеты, проводятся учебно-тренировочные полеты со сложными пилотажными маневрами.