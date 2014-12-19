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    В ММ обсудили изменения в закон "О военной должности и воинской службе"

    Законопроект рекомендован к пленарному заседанию парламента

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось заседание парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны.

    Как сообщает Report, на заседании обсуждался проект поправок в закон "О военной должности и воинской службе".

    Первый заместитель председателя Милли Меджлиса (ММ), председатель комитета Зияфет Аскеров отметил, что данный закон служит совершенствованию военного учета и регистрации.

    В ходе обсуждений депутаты отметили необходимость принятия законопроекта.

    В завершении заседания документ был рекомендован к пленарному заседанию ММ.

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