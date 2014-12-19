В ММ обсудили изменения в закон "О военной должности и воинской службе"

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось заседание парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны.

Как сообщает Report, на заседании обсуждался проект поправок в закон "О военной должности и воинской службе".

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса (ММ), председатель комитета Зияфет Аскеров отметил, что данный закон служит совершенствованию военного учета и регистрации.

В ходе обсуждений депутаты отметили необходимость принятия законопроекта.

В завершении заседания документ был рекомендован к пленарному заседанию ММ.