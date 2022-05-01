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В Лачыне обсудили вопросы повышения боеспособности подразделений

В Лачыне обсудили вопросы повышения боеспособности подразделений Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки, в воинской части, дислоцированной в Лачыне, состоялось совещание по итогам первой четверти 2022 учебного года.
Армия
1 мая 2022 г. 14:45
В Лачыне обсудили вопросы повышения боеспособности подразделений

Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки, в воинской части, дислоцированной в Лачыне, состоялось совещание по итогам первой четверти 2022 учебного года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В начале мероприятия его участники минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Официальные лица выступили с обширными докладами о проведенных в первом квартале 2022 года учениях и других мероприятиях по повышению боеспособности подразделений, организации служебно-боевой деятельности.

На заседании были особо отмечены оценка, внимание и забота президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об Азербайджанской армии.

До сведения соответствующих должностных лиц были доведены поручения министра обороны по дальнейшему повышению боеспособности и поддержанию высокого уровня боевой готовности военнослужащих, несущих службу в условиях сурового климата и горной местности со сложным рельефом в направлении государственной границы.

В заключительной части мероприятия были награждены военнослужащие, отличившиеся на службе и продемонстрировавшие высокую дисциплину.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında döyüşə hazırolma vəziyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılması müzakirə olunub

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