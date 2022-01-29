В Кяльбаджаре продолжаются поиски заблудившегося в метель военнослужащего

Четверо военнослужащих Азербайджанской армии - старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу, младший сержант-сверхсрочник Гусейнов Джавад Рауф оглу, солдат Гусейнов Машалла Ровшан оглы и солдат Керимов Ясин Явер оглу потеряли правильное направление и за

Четверо военнослужащих Азербайджанской армии - старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу, младший сержант-сверхсрочник Гусейнов Джавад Рауф оглу, солдаты Гусейнов Машалла Ровшан оглы и Керимов Ясин Явер оглу потеряли правильное направление и заблудились на территории участка Алагелляр Кяльбаджарского района из-за резкого изменения погодных условий и метели.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в результате незамедлительных мероприятий по поиску заблудившихся военнослужащих утром 29 января были найдены младший сержант Дж.Гусейнов, солдаты М.Гусейнов и Я.Керимов.

Они были доставлены в военный госпиталь в Кяльбаджаре и взяты под наблюдение врачей.

Поисково-спасательные работы по поиску старшего лейтенанта Фуада Багирова продолжаются.