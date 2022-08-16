О нас

В конкурсе "Кубок моря" было выполнено упражнение "Стрельба по плавучей мине"

В конкурсе "Кубок моря" было выполнено упражнение "Стрельба по плавучей мине" На конкурсе "Кубок моря", проводимом в рамках "Международных армейских игр - 2022", команды Азербайджана, Ирана, Казахстана и России выполнили упражнение "Стрельба по плавающей мине" на полигоне боевой подготовки.
Армия
16 августа 2022 г. 19:35
В конкурсе Кубок моря было выполнено упражнение Стрельба по плавучей мине

На конкурсе "Кубок моря", проводимом в рамках "Международных армейских игр - 2022", команды Азербайджана, Ирана, Казахстана и России выполнили упражнение "Стрельба по плавучей мине" на полигоне боевой подготовки.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно условиям операции, военные моряки должны были уничтожить мину, плавающую на определенном расстоянии от движущихся кораблей, используя в общей сложности 16 патронов.

Наши военнослужащие успешно выполнили поставленную задачу.

По итогам уничтожения цели и выхода кораблей с полигона азербайджанская и российская команды заняли первое место, казахстанская - второе, иранская - третье.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Dəniz kuboku" müsabiqəsində "Üzən mina hədəfinə atış" çalışması yerinə yetirilib

Экслюзивные новости

Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14
Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi