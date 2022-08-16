В конкурсе "Кубок моря" было выполнено упражнение "Стрельба по плавучей мине"

На конкурсе "Кубок моря", проводимом в рамках "Международных армейских игр - 2022", команды Азербайджана, Ирана, Казахстана и России выполнили упражнение "Стрельба по плавучей мине" на полигоне боевой подготовки.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Согласно условиям операции, военные моряки должны были уничтожить мину, плавающую на определенном расстоянии от движущихся кораблей, используя в общей сложности 16 патронов.
Наши военнослужащие успешно выполнили поставленную задачу.
По итогам уничтожения цели и выхода кораблей с полигона азербайджанская и российская команды заняли первое место, казахстанская - второе, иранская - третье.