В конкурсе "Кубок моря" было выполнено упражнение "Стрельба по плавучей мине"

В конкурсе "Кубок моря" было выполнено упражнение "Стрельба по плавучей мине"

На конкурсе "Кубок моря", проводимом в рамках "Международных армейских игр - 2022", команды Азербайджана, Ирана, Казахстана и России выполнили упражнение "Стрельба по плавающей мине" на полигоне боевой подготовки.

https://static.report.az/photo/78007bca-af33-3e0d-8b5b-45b34e407a84.jpg https://static.report.az/photo/78007bca-af33-3e0d-8b5b-45b34e407a84.jpg