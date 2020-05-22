​В Китае объявили об увеличении оборонного бюджета

Власти Китая намерены в 2020 году увеличить расходы на национальную оборону на 6,6%, до 1,27 трлн юаней (около $178,8 млрд США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из распространенного в пятницу на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва проекте бюджета страны на 2020 год, темпы роста стали самыми низкими почти за 30 лет.

"Расходы на национальную оборону (составят) 1 268 млрд юаней с приростом на 6,6%; расходы на обеспечение общественной безопасности - 183 272 млрд юаней (около 25,9 млрд долларов США) с увеличением на 0,7%", - указывается в документе.

Отметим, что темпы увеличения расходов на оборону снизились по сравнению с 2019 годом, когда они составили 7,5%. Нынешний показатель - 6,6% - является самым низким с 1991 года.