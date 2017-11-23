В Хызы обнаружено 97 единиц невзорвавшихся боеприпасов

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В связи со взрывом на складе боеприпасов N-ской воинской части министерства обороны в Хызынском районе национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) провело осмотр территорий вокруг воинской части.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, было обнаружено и изъято 97 единиц невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 192 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 468 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 197000 кв.м. территории.

В общей сложности, обнаружено и изъято 19591 единица невзорвавшихся снарядов (PHS), 9151 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 69 838 кг воспламеняющихся средств. Проверено 69 631 785 кв. м территории.

Кроме этого, среди 8 868 жителей поселка Гилязи, сел Йени Яшма, Ситалчай и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.