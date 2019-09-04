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В ходе совместных учений "TurAz Qartalı - 2019" проводятся боевые полеты - ВИДЕО

В ходе учений "TurAz Qartalı - 2019" проводятся боевые полеты

Продолжаются полеты авиационных средств Азербайджана и Турции на проводимых в нашей стране совместных летно-тактических учениях "TurAz Qartalı - 2019".

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

В ходе учений военная авиация двух стран проводит полеты с целью выполнить задания по планированию совместной деятельности, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.

Следует отметить, что представители Военно-воздушных сил Пакистана принимают участие в учениях в качестве наблюдателей.

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