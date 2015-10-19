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    В этом году военным частям и подразделениям в Нахчыване предоставлено 10 автомобилей марки "НАЗ-Лифан" и 20 автомобилей марки "Камаз"

    Информацию об этом распространил Государственный комитет статистики автономной республики

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ За прошедший период текущего года военным частям и подразделениям Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской автономной республики предоставлено 10 новых служебных автомобилей марки "НАЗ-Лифан". 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил Государственный комитет статистики автономной республики.

    Помимо этого, в этом году военным частям и подразделениям Нахчыванской автономной республики переданы 20 грузовых автомобилей марки "Камаз", оперативной бригаде Отдельной общевойсковой армии предоставлено 2 новых автобуса марки Hyundai, 1 автомобиль марки Ford Cargo, 1 машина скорой помощи и 5 мотоциклов. 

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