В этом году военным частям и подразделениям в Нахчыване предоставлено 10 автомобилей марки "НАЗ-Лифан" и 20 автомобилей марки "Камаз"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ За прошедший период текущего года военным частям и подразделениям Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской автономной республики предоставлено 10 новых служебных автомобилей марки "НАЗ-Лифан".

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Государственный комитет статистики автономной республики.

Помимо этого, в этом году военным частям и подразделениям Нахчыванской автономной республики переданы 20 грузовых автомобилей марки "Камаз", оперативной бригаде Отдельной общевойсковой армии предоставлено 2 новых автобуса марки Hyundai, 1 автомобиль марки Ford Cargo, 1 машина скорой помощи и 5 мотоциклов.