В Барде прошло мероприятие на патриотическую тему

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В городе Барда состоялось мероприятие на тему "Молодежь – наше будущее", организованное совместными усилиями Бардинской военной части и Управления молодежи и спорта данного района.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана, на мероприятии выступил глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев.

В мероприятии приняли участие военнослужащие и члены команд "Молодые соколы" из Бардинского, Агдамского, Тертерского и Геранбойского районов.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и посетили Центр Гейдара Алиева.

Затем на учебном полигоне состоялись соревнования по стрельбе с участием команд "Молодые соколы".

Отличившимся членам команд были выданы почетные грамоты и ценные призы.

В завершение в Центре культуры Барды состоялось представление.