В Барде прошло мероприятие на патриотическую тему

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В городе Барда состоялось мероприятие на тему "Молодежь – наше будущее", организованное совместными усилиями Бардинской военной части и Управления молодежи и спорта данного района.
Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана, на мероприятии выступил глава Исполнительной власти Бардинского района Видади Исаев.
В мероприятии приняли участие военнослужащие и члены команд "Молодые соколы" из Бардинского, Агдамского, Тертерского и Геранбойского районов.
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и посетили Центр Гейдара Алиева.
Затем на учебном полигоне состоялись соревнования по стрельбе с участием команд "Молодые соколы".
Отличившимся членам команд были выданы почетные грамоты и ценные призы.
В завершение в Центре культуры Барды состоялось представление.
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