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В Баку военные Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы оперативного планирования

В Баку военные Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы оперативного планирования 9 июня в Министерстве обороны Азербайджана состоялась встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджанской Республики - начальника Главного оперативного управления генерал-лейтенанта Аяза Гасанова с делегацией во главе с начал
Армия
9 июня 2021 г. 16:17
В Баку военные Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы оперативного планирования
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9 июня в Министерстве обороны Азербайджана состоялась встреча заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджанской Республики - начальника Главного оперативного управления генерал-лейтенанта Аяза Гасанова с делегацией во главе с начальником Главного управления военных операций армии Пакистана генерал-майором Науманом Закарией.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения оперативного слаживания различных видов войск и подразделений армий обеих стран, планирования и проведения совместных оперативных учений, а также обсудили иные аспекты, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Pakistani servicemen discuss issues of operational planning in Baku
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan hərbçiləri əməliyyat planlaşdırmasını müzakirə edib

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