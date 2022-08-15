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В Баку состоялась торжественная церемония открытия соревнований "Кубок моря"

В Баку состоялась торжественная церемония открытия соревнований "Кубок моря" В Баку состоялась торжественная церемония открытия соревнований «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр-2022 на флоте.
Армия
15 августа 2022 г. 21:21
В Баку состоялась торжественная церемония открытия соревнований Кубок моря

В Баку состоялась торжественная церемония открытия соревнований «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр-2022 на флоте.

Как сообщает Report, руководство Министерства обороны, депутаты Милли Меджлиса, представители исполнительной власти Гарадагского района, Республиканской организации ветеранов, Азербайджанского каспийского морского пароходства и стран-участниц, военные атташе, сотрудники местных и зарубежных СМИ, а также другие гости приняли участие в мероприятии.

Сначала перед памятником общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленному на территории воинской части, возложили букеты цветов и выразили почтение.

Флаги государств-участников вышли на арену в сопровождении военного оркестра. На церемонии прозвучал государственный гимн Азербайджана и был поднят трехцветный флаг.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Dəniz kuboku” müsabiqəsinin təntənəli açılış mərasimi keçirilib

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