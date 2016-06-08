В Баку проходит рабочая встреча экспертной группы НАТО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Согласно Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству министерства обороны Азербайджанской Республикой с НАТО на 2016 год, проводится рабочая встреча на тему "Палубно-розыскные подразделения по отслеживанию в море" между экспертной группой Нортвудского Военно-морского командования Североатлантического альянса и представителями Военно-морских сил Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, в рабочей встрече, которая проводится на базе ВМС Азербайджанской Республики, состоялся обмен мнением на тему "задачи, деятельности и стандарты, применяемые в ВМС Азербайджана и НАТО в процессе подготовки палубно-розыскных подразделений по отслеживанию в море".