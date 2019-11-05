В Баку проходит заседание азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне

Во вторник, 5 ноября, в Баку начало свою работу 12-ое заседание азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе заседания в составе рабочих групп делегации рассматривают текущее состояние двусторонних военных связей и обсудят основные направления деятельности по выполнению предстоящих задач.

Сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, а с турецкой стороны – второй начальник Генерального штаба корпусной генерал Метин Гюрак.

Обсуждения в рамках военного диалога завершатся 7 ноября.