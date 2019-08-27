В армии Азербайджана начались соревнования по ориентированию

Согласно приказу министра обороны о проведении спортивных состязаний в Азербайджанской армии, начались очередные соревнования по ориентированию среди военнослужащих.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Команды, привлеченные к соревнованиям из различных видов войск и служб, демонстрируют свои способности ориентироваться на местности.

В ходе соревнований военнослужащие также будут состязаться в индивидуальном первенстве.

Следует отметить, что в отличии от прошлогодних соревнований, для более эффективной организации и проведения соревнований в этом году будут применяться электронные чипы, соответствующие международным стандартам, а результаты, достигнутые в ходе соревнований, будут оцениваться представителями министерства обороны и Федерацией спортивного ориентирования Азербайджанской Республики.