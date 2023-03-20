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В азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю праздника Новруз

В азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю праздника Новруз В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в видах войск азербайджанской армии, в Отдельной общевойсковой армии, воинских объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях состо
Армия
20 марта 2023 г. 13:56
В азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю праздника Новруз

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в видах войск азербайджанской армии, в Отдельной общевойсковой армии, воинских объединениях и соединениях, а также в специальных военно-учебных заведениях состоялся цикл мероприятий по случаю праздника Новруз.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На мероприятиях минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. В сопровождении военных оркестров был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Военнослужащие навестили членов семей шехидов и раненых, поинтересовались их нуждами и желаниями, преподнесли праздничные подарки.

На мероприятиях были представлены концертные программы с участием Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, деятелей искусств и коллективов районных отделов культуры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNovruz bayramı münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib

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