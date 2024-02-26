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В Азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю 32-й годовщины Ходжалинского геноцида

В Азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю 32-й годовщины Ходжалинского геноцида В видах войск, соединениях, объединениях, воинских частях, в специальных военно-учебных заведениях Азербайджанской Армии и в дипломатических представительствах Азербайджанской Республики в зарубежных странах состоялся цикл мероприятий в связи с 32-й годов
Армия
26 февраля 2024 г. 20:56
В Азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю 32-й годовщины Ходжалинского геноцида

В видах войск, соединениях, объединениях, воинских частях, в специальных военно-учебных заведениях Азербайджанской армии и в дипломатических представительствах Азербайджанской Республики в зарубежных странах состоялся цикл мероприятий в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На поминальных церемониях минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана, а также жертв Ходжалинского геноцида. В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятиях рассказали об уничтожении города Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при участии расквартированного в Ханкенди 366-го полка бывшей советской армии. Было отмечено, что в результате очередной массовой резни азербайджанцев, учиненной армянскими агрессорами, с особой жестокостью были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно.

На церемониях было рассказано о 44-дневной Отечественной войне, ставшей ответом на армянские провокации и военную агрессию, блистательной победе, одержанной под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, и антитеррористических операциях, проведенных Азербайджанской Армией.

В ходе мероприятий была особо отмечена целенаправленная деятельность президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева и Фонда Гейдара Алиева по донесению до всего мира информации о Ходжалинском геноциде.

На мероприятиях были представлены литературно-художественные композиции, подготовленные Армейским идеологическим и культурным центром им. А.Асланова, фотовыставки, видеоклипы, продемонстрирован художественно-документальный фильм "13" о судьбе пропавших без вести ходжалинцах и другие фильмы.
Военнослужащие также посетили памятники Ходжалинскому геноциду, на занятиях по общественно-политической подготовке были прочитаны тематические лекции и проведены встречи с очевидцами Ходжалинского геноцида.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib

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