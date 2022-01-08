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В армии Азербайджана проводятся сборы с командирами батальонов

В армии Азербайджана проводятся сборы с командирами батальонов В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в армии Азербайджана проводятся учебно-методические сборы с командирами и заместителями командиров батальонов, дивизий.
Армия
8 января 2022 г. 12:31
В армии Азербайджана проводятся сборы с командирами батальонов

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год в армии Азербайджана проводятся учебно-методические сборы с командирами и заместителями командиров батальонов, дивизий.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На сборах оцениваются знания и умения офицеров, а также их физическая подготовка, совершенствуются теоретические знания по ведению современного общевойскового боя.

Основной целью проводимых собраний является повышение профессиональных знаний и уровня профессионализма офицеров по управлению подразделениями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda tabor komandirləri ilə toplanışlar keçirilir

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