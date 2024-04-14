В азербайджанской армии проведены семинары по вопросам гендерного равенства

В соответствии с поручением министра обороны, продолжаются встречи, проводимые в воинских частях с целью просвещения военнослужащих азербайджанской армии, повышения их морально-психологической подготовки и пропаганды национально-духовных ценностей.

В соответствии с поручением министра обороны, продолжаются встречи, проводимые в воинских частях с целью просвещения военнослужащих азербайджанской армии, повышения их морально-психологической подготовки и пропаганды национально-духовных ценностей.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

На встречах, организованных с участием представителей Отдела по работе с женщинами и семьями военнослужащих Главного управления по личному составу Министерства обороны, были проведены семинары по вопросам гендерного равенства в азербайджанской армии, мероприятиям, проводимым в этом направлении, правам человека и другим темам.

В рамках просветительской деятельности были заслушаны мнения военнослужащих и гражданских работников, даны ответы на интересующие их вопросы.