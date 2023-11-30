О нас

В азербайджанской армии проведен конкурс на звание "Лучший психолог"

В азербайджанской армии проведен конкурс на звание "Лучший психолог" Согласно утвержденному министром обороны плану мероприятий на 2023 год, среди победителей, представленных по видам войск (сил), частям, объединениям, соединениям и отдельным воинским частям азербайджанской армии, а также по специальным военно-учебным заве
Армия
30 ноября 2023 г. 10:44
В азербайджанской армии проведен конкурс на звание Лучший психолог

Согласно утвержденному министром обороны плану мероприятий на 2023 год, среди победителей, представленных по видам войск (сил), частям, объединениям, соединениям и отдельным воинским частям азербайджанской армии, а также по специальным военно-учебным заведениям, был проведен конкурс на звание "Лучший психолог".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Цель конкурса - повышение знаний и умений военных психологов, правильное применение методик и средств психологической работы.

По условиям конкурса, победитель был определен среди военных психологов, продемонстрировавших наивысшие результаты.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Army conducts Best Psychologist competition
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda "Ən yaxşı psixoloq" müsabiqəsi keçirilib

Самое читаемое

В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Таджикистана
24 ноября 2023 г. 14:35
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
В Баку состоялся вечер аргентинской культуры
ФотоВ Баку состоялся вечер аргентинской культуры
24 ноября 2023 г. 19:45
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре
25 ноября 2023 г. 10:04
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
Посол: Кяльбаджар освобожден от оккупации в день рождения террориста Мелконяна
25 ноября 2023 г. 14:44
Главный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
ФотоГлавный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира
26 ноября 2023 г. 02:20
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
Закир Гасанов: Попытки внерегиональных стран обострить ситуацию в регионе неприемлемы
27 ноября 2023 г. 18:02
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
Азербайджан в этом году экспортировал в Ставрополь 2 тысячи тонн хурмы
29 ноября 2023 г. 10:30
Курс биткоина установил рекорд с начала года
Курс биткоина установил рекорд с начала года
29 ноября 2023 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi