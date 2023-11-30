В азербайджанской армии проведен конкурс на звание "Лучший психолог"

Согласно утвержденному министром обороны плану мероприятий на 2023 год, среди победителей, представленных по видам войск (сил), частям, объединениям, соединениям и отдельным воинским частям азербайджанской армии, а также по специальным военно-учебным заве

Согласно утвержденному министром обороны плану мероприятий на 2023 год, среди победителей, представленных по видам войск (сил), частям, объединениям, соединениям и отдельным воинским частям азербайджанской армии, а также по специальным военно-учебным заведениям, был проведен конкурс на звание "Лучший психолог".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Цель конкурса - повышение знаний и умений военных психологов, правильное применение методик и средств психологической работы.

По условиям конкурса, победитель был определен среди военных психологов, продемонстрировавших наивысшие результаты.