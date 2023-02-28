В Азербайджане женщины будут участвовать в операциях по разминированию

В Азербайджане начата работа по привлечению женщин к операциям по разминированию.

В Азербайджане начата работа по привлечению женщин к операциям по разминированию.

Как передает командированный в Агдам корреспондент Report, об этом журналистам сказал председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Он сказал, что в настоящее время идет процесс отбора кандидатов.

"Для привлечения женщин к операциям по разминированию требуется определенный период времени. После отбора женщины будут участвовать в тренингах. Выдержавшие экзамен женщины будут привлечены к операциям по разминированию", - сказал председатель ANAMA.