​В Азербайджане в прошлом месяце обезврежено 89 неразорвавшихся боеприпасов

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ В январе этого года Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) проверило и расчистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НБ) территорию общей площадью 1,571,130 кв. метров.

Как сообщили Report в ANAMA, обнаружено и обезврежено 89 неразорвавшихся боеприпасов.

По информации, в операциях участвовали 509 специалистов и 122 человека вспомогательного состава, 6 механических миноочистительных машин и 39 собак-миноискателей.

До сегодняшнего дня расчищено 316,302,056 кв. метров, найдено и обезврежено 714,027 мин и НБ. В январе случаев разрыва мин/НБ не зарегистрировано.

Агентство продолжает работы по разминированию на территории Газахского, Агстафинского, Агджабединского, Агдамского, Гянджинского, Самухского, Физулинского и Тертерского районов.