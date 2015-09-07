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    ​В Азербайджане учрежден Аппарат военного атташе Республики Корея

    ​По этому случаю прошла встреча между представителями министерств обороны двух стран

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане учрежден Аппарат военного атташе Вооруженных сил Республики Корея. По этому случаю 7 сентября прошла встреча между представителями министерства обороны двух государств. 

    Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    На встрече коснулись вопросов регионального сотрудничества, перспектив двусторонних отношений в области обороны, затронули развитие связей в области образования и других представляющих взаимный интерес вопросов. 

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