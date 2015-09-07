​В Азербайджане учрежден Аппарат военного атташе Республики Корея

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане учрежден Аппарат военного атташе Вооруженных сил Республики Корея. По этому случаю 7 сентября прошла встреча между представителями министерства обороны двух государств.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На встрече коснулись вопросов регионального сотрудничества, перспектив двусторонних отношений в области обороны, затронули развитие связей в области образования и других представляющих взаимный интерес вопросов.