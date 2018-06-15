Успешно завершились учения армейского объединения Азербайджанской армии - ВИДЕО

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018-й год, завершились учения, проведенные с привлечением штабов и подразделений соединений и воинских частей армейского объединения, дислоцированного в прифронтовой зоне.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

К учениям были привлечены около 2000 военнослужащих личного состава, до 60-ти единиц танков и другой бронетехники, до 250-ти единиц колесной и специальной техники, до 70-ти артиллерийских установок разного калибра и минометов.

С целью проверки подготовки войск поднятые по тревоге соединения и воинские части были выдвинуты в районы сосредоточения и приведены в степень полной боевой готовности.

В соответствии с оперативной обстановкой учений войска выполнили задачи по отражению наступления противника, нанесению ему огневого поражения и восстановлению линии обороны по выгодным рубежам.

Личный состав, привлеченный к учениям, успешно выполнил все поставленные задачи.