Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим

"Чтобы справиться с силами противника в Донецкой области, нам необходима поддержка наших союзников, я говорю о поставках нашей стране оружия и боеприпасов. С диверсионными группами, которые регулярно проникают на наши территории, наносят вред, настраивают

"Чтобы справиться с силами противника в Донецкой области, нам необходима поддержка наших союзников, которая выражалась бы, в первую очередь, в поставках оружия и боеприпасов. С диверсионными группами, которые регулярно проникают на наши территории, наносят вред, настраивают местных жителей против нашей армии, справятся наши военные объединения. Но я считаю, что если будет больше оружия, мы победим".

Об этом в Донбассе сотруднику Восточно-европейского бюро Report заявил один из командиров подразделения Роман Сологуб.

"У нас отважные солдаты, офицеры, генералы. Наш президент, несмотря на трудности, смело ведет нас к победе. Победа на Донбассе однозначно будет нашей. А о предательстве, о котором так любит говорить русскоязычная пресса, не может быть и речи".

Сологуб отметил, что президент Зеленский постоянно находился в стране и никогда не покидал ее, не бросал свой народ и не убегал:

"Это вражеская пропаганда занимается дезинформацией. А наш президент делает все возможное, чтобы у Вооруженных сил Украины было необходимое вооружение. Время от времени определенные позиции переходят из рук в руки, но в целом победа однозначно будет за нами. Российская армия значительно проигрывает в плане позиций. Местные органы административного управления проводят большую работу. Многие люди поддержали нашу страну. Меценаты из Днепропетровска, Киева встали на сторону народа, армии. Без поддержки таких патриотов было бы трудно одержать победу. Потому что все строится на людях, которые живут на этих территориях", - сказал украинский командир.