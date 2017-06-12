Украина экспортировала в Азербайджан вооружения на более чем 4 млн долларов в прошлом году

Киев. 12 июня. REPORT.AZ/ В 2016 году Украиной в Азербайджан было экспортировано вооружения и военной техники на общую сумму более 4 млн долларов США, заключены новые контракты на поставки авиационной и ракетно-артиллерийской техники.

Об этом украинскому бюро Report сообщили в государственном концерне "Укроборонпром".

"На сегодня законодательной базой, регламентирующей отношения в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) между нашими странами, является "Соглашение между Правительством Украины и Правительством Азербайджанской Республики о военно-техническом сотрудничестве" от 24.03.1997 г. Рабочим органом по сотрудничеству является Межправительственная украино-азербайджанская комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества", - заявили в "Укроборонпроме".

В государственном концерне отметили, что в перечень поставок в Азербайджан продукции военного и специального назначения предприятиями-участниками Государственного концерна "Укроборонпром" входят автомобильная и бронетанковая техника, авиационная техника, артиллерийское и стрелковое вооружение, услуги ремонта и модернизации военной техники, услуги по разработке проектной документации.

В "Укроборонпроме" также напомнили, что в мае 2015 года Государственным предприятием "Антонов" был заключен контракт с компанией "Silk Way" о поставке в Азербайджан 10 самолетов Ан-178.