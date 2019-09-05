Учения "Eternity-2019" продолжились в полевых условиях - ВИДЕО

Участники командно-штабных учений "Eternity-2019" выполнили задачи в полевых условиях.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе учений, в которых участвуют военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии, согласно сценарию, были практически отработаны вопросы взаимодействия по совместному обеспечению безопасности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также противодействию возможным провокациям террористических групп и ликвидации их последствий.