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Учения "Eternity-2019" продолжились в полевых условиях - ВИДЕО

Учения "Eternity-2019" продолжились в полевых условиях

Участники командно-штабных учений "Eternity-2019" выполнили задачи в полевых условиях.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе учений, в которых участвуют военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии, согласно сценарию, были практически отработаны вопросы взаимодействия по совместному обеспечению безопасности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также противодействию возможным провокациям террористических групп и ликвидации их последствий.

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