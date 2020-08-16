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Турецкие военнослужащие посетили Музей военной истории

Турецкие военнослужащие посетили Музей военной истории В выходные дни был организован культурный досуг группы личного состава Вооруженных Сил Турции.
Армия
16 августа 2020 г. 17:46
Турецкие военнослужащие посетили Музей военной истории

В выходные дни был организован культурный досуг группы личного состава Вооруженных Сил Турции.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Отметим, что турецкие военнослужащие участвовали в совместных широкомасштабных учениях, проводимых в нашей стране в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой и годовым планом.

Гости, посетив Музей военной истории Азербайджана, ознакомились с выставленными в музее экспонатами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyəli hərbçilər Hərb Tarixi Muzeyini ziyarət etdi

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