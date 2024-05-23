Делегации министерств обороны Азербайджана и Сербии обсудили разминирование

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Сербии на 2024 год, в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны состоялась рабочая встреча военных экспертов по инженерн

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Сербии на 2024 год, в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны состоялась рабочая встреча военных экспертов по инженерному обеспечению двух стран, посвященная гуманитарному разминированию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На встрече начальник Главного управления инженерных войск генерал-майор Анар Керимов подробно проинформировал гостей о работе по разминированию территорий, освобожденных после победы в Отечественной войне, проводимой под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

На встрече также состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам имеющихся на вооружении двух стран техники и другого снабжения инженерных подразделений, необходимого для обезвреживания мин, самодельных взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов, а также по другим актуальным вопросам.