О нас

Делегации министерств обороны Азербайджана и Сербии обсудили разминирование

Делегации министерств обороны Азербайджана и Сербии обсудили разминирование В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Сербии на 2024 год, в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны состоялась рабочая встреча военных экспертов по инженерн
Армия
23 мая 2024 г. 11:40
Делегации министерств обороны Азербайджана и Сербии обсудили разминирование

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Сербии на 2024 год, в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны состоялась рабочая встреча военных экспертов по инженерному обеспечению двух стран, посвященная гуманитарному разминированию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На встрече начальник Главного управления инженерных войск генерал-майор Анар Керимов подробно проинформировал гостей о работе по разминированию территорий, освобожденных после победы в Отечественной войне, проводимой под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

На встрече также состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам имеющихся на вооружении двух стран техники и другого снабжения инженерных подразделений, необходимого для обезвреживания мин, самодельных взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов, а также по другим актуальным вопросам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоDelegations of Azerbaijani, Serbian defense ministries discuss mine clearance
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Serbiya arasında minatəmizləmə məsələsi müzakirə olunub

Самое важное

Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
23 мая 2024 г. 10:42
Президент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
ФотоПрезидент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
22 мая 2024 г. 19:49
Президент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
ФотоПрезидент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
22 мая 2024 г. 19:27
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
22 мая 2024 г. 18:53
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
21 мая 2024 г. 16:10
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
21 мая 2024 г. 15:16
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
Назначен новый руководитель аппарата Министерства оборонной промышленности
21 мая 2024 г. 14:38
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
20 мая 2024 г. 20:47
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 73,8 тыс. абортов
20 мая 2024 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi