На многонациональных учениях EFES - 2024 выполнены очередные задачи

В ходе многонациональных учений EFES - 2024, проводимых в Турции с привлечением военнослужащих из разных стран, выполнены очередные задачи.

В ходе многонациональных учений EFES - 2024, проводимых в Турции с привлечением военнослужащих из разных стран, выполнены очередные задачи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Согласно плану учений, военнослужащие стран-участниц выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия различного калибра.

Кроме того, были успешно выполнены задачи по ведению боя в населенном пункте и нейтрализации условного противника, оказанию первой медицинской помощи раненому военнослужащему и его эвакуации.

Военнослужащие азербайджанской армии совместно с другими участниками успешно выполнили поставленные задачи, отметили в Минобороны.

Международные учения, проводимые в целях обмена опытом, организации совместной деятельности военнослужащих стран-участниц, повышения навыков штабных офицеров в принятии решений на карте, а также дальнейшего повышения уровня их профессионализма и подготовки, продлятся до 30 мая.