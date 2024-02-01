Состоялась церемония открытия академического курса "Стратегические исследования и государственное управление обороной"

1 февраля состоялась церемония по случаю начала очередного приема на академические курсы "Стратегические исследования и управление государственной обороной" Института военного управления Национального университета обороны.

1 февраля состоялась церемония по случаю начала очередного приема на академические курсы "Стратегические исследования и управление государственной обороной" Института военного управления Национального университета обороны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и героических сынов Родины, ставших шехидами во имя территориальной целостности Азербайджана. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии с участием представителей государственных структур, ректор Института военного управления полковник Бабир Гулиев от имени руководства Министерства обороны и Национального университета обороны поздравил участников с открытием академического курса и пожелал им успехов в учебе.

Отметим, что слушателям академического курса будут прочитаны лекции по международным отношениям, глобальной безопасности, основам внешней политики, стратегии и планирования обороны, государственной обороны и управления оборонными ресурсами, состоятся семинары, групповые и практические занятия.