Сдан в эксплуатацию Операционный центр по кибербезопасности

5 июля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии Операционного центра по кибербезопасности Главного управления связи, информационных технологий и кибербезопасности Министерства обороны.

5 июля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии Операционного центра по кибербезопасности Главного управления связи, информационных технологий и кибербезопасности Министерства обороны.

Как сообщает Report, начальник Главного управления генерал-майор Мамед Эминов доложил министру обороны о деятельности центра, оборудованного современными системами автоматического управления. Было отмечено, что центр, оснащенный новейшим технологическим оборудованием, будет обеспечивать кибербезопасность путем непрерывного мониторинга и контроля пространства информационно-коммуникационных технологий армии Азербайджана.

Отмечалось, что в центре, созданном с учетом передового опыта развитых стран в области кибербезопасности, будет осуществляться деятельность по регулярному отслеживанию и управлению информационно-коммуникационными технологиями и системами командного управления, своевременному обнаружению угроз, проведению цифровых расследований, проверок электронной безопасности и иных мероприятий.

Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи в связи с дальнейшим совершенствованием мер по кибербезопасности в армии Азербайджана.