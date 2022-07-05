О нас

Сдан в эксплуатацию Операционный центр по кибербезопасности

Сдан в эксплуатацию Операционный центр по кибербезопасности 5 июля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии Операционного центра по кибербезопасности Главного управления связи, информационных технологий и кибербезопасности Министерства обороны.
Армия
5 июля 2022 г. 15:46
Сдан в эксплуатацию Операционный центр по кибербезопасности

5 июля министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии Операционного центра по кибербезопасности Главного управления связи, информационных технологий и кибербезопасности Министерства обороны.

Как сообщает Report, начальник Главного управления генерал-майор Мамед Эминов доложил министру обороны о деятельности центра, оборудованного современными системами автоматического управления. Было отмечено, что центр, оснащенный новейшим технологическим оборудованием, будет обеспечивать кибербезопасность путем непрерывного мониторинга и контроля пространства информационно-коммуникационных технологий армии Азербайджана.

Отмечалось, что в центре, созданном с учетом передового опыта развитых стран в области кибербезопасности, будет осуществляться деятельность по регулярному отслеживанию и управлению информационно-коммуникационными технологиями и системами командного управления, своевременному обнаружению угроз, проведению цифровых расследований, проверок электронной безопасности и иных мероприятий.

Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи в связи с дальнейшим совершенствованием мер по кибербезопасности в армии Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоCybersecurity Operations Center of Azerbaijani Defense Ministry launched
Версия на азербайджанском языке Фото Müdafiə Nazirliyinin Kiber Təhlükəsizlik Əməliyyatları Mərkəzi istifadəyə verilib

Экслюзивные новости

МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
4 июля 2022 г. 10:46
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
2 июля 2022 г. 15:11
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
1 июля 2022 г. 17:02
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
1 июля 2022 г. 14:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi