С артиллеристами азербайджанской армии проведены командирские сборы - ВИДЕО

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, проведены командирские занятия с начальниками артиллерии воинских объединений и соединений, а также с командирами и заместителями командиров артиллерийских воинских частей.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в ходе сборов проведены учения и занятия с ракетными и артиллерийскими подразделениями в условиях, приближенных к боевым, проанализированы итоги боевой подготовки и состояние воинской дисциплины, а также поставлены задачи в связи с предстоящим учебным периодом.

В завершение сборов с целью проверки теоретических знаний офицерского состава были приняты зачеты и выполнены практические стрельбы.