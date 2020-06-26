Эксперт: Баку стал переговорной площадкой между высшими военными руководителями России и НАТО

"Между официальными Москвой и Баку весьма высокий уровень военно-технического сотрудничества. Объем вооружений и военной техники, закупаемой Азербайджанской Республикой у Российской Федерации в разы превышает количество закупаемого российского оружия государствами-членами ОДКБ. Официальный Баку находится примерно на втором месте после КНР по объему военно-технического сотрудничества с официальной Москвой. Но иногда делит это место с Индией".

Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report заявил член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев, комментрируя военное сотрудничество между Россией и Азербайджаном и способах его дальнейшего укрепления.

"Кроме этого, немалое количество азербайджанских офицеров и курсантов проходят обучение в российских военно-учебных заведениях. Обращаю внимание, что здесь я веду речь именно о гражданах Азербайджана, обучающихся в военных ВУЗах в рамках российско-азербайджанского сотрудничества в военной сфере. При этом, обучение азербайджанцы проходят не только в учебных заведениях Минобороны РФ, но и других силовых структур – МЧС России и Росгвардии", - добавил он.

"При этом хотел бы обратить внимание на то, что Баку стал в последнее время практически постоянной и основной переговорной площадкой между высшими военными руководителями России и НАТО. Поэтому, на мой взгляд, есть необходимость ее закрепления в таком качестве на договорной основе между официальными Москвой, Баку и штаб-квартирой Альянса в Брюсселе", -заявил эксперт.



Говоря о перспективах укрепления военного сотрудничества между странами, А. Перенджиев отметил важность его развития между пограничными службами, а также повышение уровня взаимодействия спасательных ведомств в приграничных районах. "Полагаю, что существует необходимость о заключении отдельного договора между нашими странами по решению этой проблемы", - считает Перенджиев.

