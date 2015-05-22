Азербайджан и Россия проведут на Каспии совместные военные учения

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Впервые в Каспийском море пройдет совместное учение кораблей России и Азербайджана.

Как заявляет Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Российского Южного военного округа.

"Данное решение было принято в результате обсуждений, проведенных военными представителями обеих сторон", - говорится в информации.

По информации, учения пройдут в сентябре 2015 года под названием "Совместная деятельность по защите экономических объектов на Каспии".

В учениях примут участие около 10-ти кораблей.