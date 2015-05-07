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    ​Проверена боевая готовность войск ПВО

    При выполнении учебно-боевого задания были использованы зенитные ракетные комплексы Оса-АКМ

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Сегодня по приказу министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова в канун предстоящих I Европейских игр была проверена боевая готовность сил и средств войск Военно-воздушных сил (ВВС) и войск Противовоздушной обороны (ПВО).

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, при выполнении учебно-боевого задания были использованы зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ".

    При выполнении задания был выявлен и прослежен нарушивший воздушное пространство условный противник, а также ракетными ударами уничтожены цели, пролетающие на малой высоте в виде групп.

    Поставленные задачи были успешно выполнены. Руководство министерства обороны высоко оценило навыки и боевую готовность личного состава.  

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