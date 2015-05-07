​Проверена боевая готовность войск ПВО

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Сегодня по приказу министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова в канун предстоящих I Европейских игр была проверена боевая готовность сил и средств войск Военно-воздушных сил (ВВС) и войск Противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, при выполнении учебно-боевого задания были использованы зенитные ракетные комплексы "Оса-АКМ".

При выполнении задания был выявлен и прослежен нарушивший воздушное пространство условный противник, а также ракетными ударами уничтожены цели, пролетающие на малой высоте в виде групп.

Поставленные задачи были успешно выполнены. Руководство министерства обороны высоко оценило навыки и боевую готовность личного состава.