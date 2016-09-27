Прошла встреча между министрами обороны Азербайджана и Сербии

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ 27 сентября в Бакинском Экспо-центре прошла встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с прибывшей в Баку для участия во 2-й Азербайджанской международной оборонной выставке "ADEX 2016" делегацией во главе с министром обороны Сербии Зораном Джорджевичем.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

На встрече обсудили вопросы развития сотрудничества в сферах военного образования и военного здравоохранения между Азербайджаном и Сербией, а также потенциал совместных военно-технических проектов.